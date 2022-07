Vluchtelingen met valse Oekraïense papieren uit opvanglocatie in Eindhoven gezet; mogelijk handel in reisdocumenten

LOTING PSV krijgt AS Monaco als tegenstan­der in de komende Champions Lea­gue-voorrondes

PSV stuit begin volgende maand in de derde voorrondes van de Champions League op AS Monaco. Als de Eindhovenaren die tweestrijd winnen, moeten ze nog een play-off winnen om daadwerkelijk in de groepsfase van de Champions League te komen. PSV speelt eerst uit, op 2 of 3 augustus.

15:44