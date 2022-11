Vluchten Eindhoven Airport geannuleerd door dichte mist

Eindho­venaar oogst lof met toneelbe­wer­king autobiogra­fi­sche roman over seksueel geweld

EINDHOVEN - Het regent viersterrenrecensies voor het confronterende theaterstuk ‘Een geschiedenis van geweld’ van Toneelschuur en Oostpool, dat een paar dagen geleden in première ging. Thomas Lamers uit Eindhoven speelde als dramaturg een belangrijke rol. De voorstelling staat vrijdag 2 december in Eindhoven en 14 januari in Helmond.

28 november