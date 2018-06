Vluchten Eindhoven Airport omgeleid en ondernemers schieten in actie vanwege stroomstoring

UPDATEEINDHOVEN - Waar een deel van de winkels in het centrum van Eindhoven gewoon stroom had, moesten de ondernemers op de Kleine Berg snel in actie komen. Anders waren zij voor duizenden euro's het schip in gegaan, laten enkele van hen weten.

Latif Allaoui van ijssalon Dutch Homemade laadde snel alle ijsproducten in zijn auto. ,,Ik heb op Ekkersrijt een opslag met koeling. Daar is wel stroom. Anders kan ik straks alles weggooien”. Zelfs de terugkeer van de stroom na dik een uur deed de ondernemer nog twijfelen om alles weer in de vitrine terugbrengen zetten.

Quote Normaal zijn we op zondag nooit open en dan gebeurt er dit! Bas Ribbink

Ook Bas Ribbink van Seabas op de Grote Berg baalde. ,,Normaal zijn we op zondag nooit open, maar nu met vaderdag en de nieuwe haring wel. En dan gebeurt er dit! Ik heb een grote partij nieuwe haring ingevroren. Als dit langer had geduurd had ik een schadepost van duizenden euro’s gehad”.

Robin van Riel van restaurant Le Cozy op de Kleine Berg zat een uur zonder stroom in de keuken. ,,Gelukkig hebben we nu weer stroom. Afgezien van een paar afmeldingen voor ons vaderdag-arrangement valt de schade nu mee. Maar duurt zo’n storing tot vanavond, dan ga ook ík voor duizenden euro’s het schip in!”

"Heel vervelend dit, maar ja... overmacht hè", zegt manager Frank Meulman van café Berlage op de Kleine Berg. "We hebben al heel wat klanten die een hapje wilden eten, moeten teleurstellen. Ook koffie en thee kunnen we even niet serveren, de machines werken niet." De storing had ook een prettige bijwerking: "Soms blijven mensen wat langer zitten en bestellen wat bij, omdat ze bij gebrek aan contanten nu even niet kunnen afrekenen. Ja, de pinautomaten werken ook niet. Gelukkig hebben de klanten er begrip voor."

Ook Eindhoven Airport kampte met problemen. Hier werd de verkeerstoren getroffen, waardoor er ruim een uur lang geen vliegverkeer mogelijk was, meldt woordvoerder Maurits de Beer. Ruim tien binnenkomende vliegtuigen moesten uitwijken naar Rotterdam, Maastricht en Weeze. Een achttal vertrekkende vluchten liep vertraging op. "Onze terminal had gelukkig wel stroom", aldus De Beer. "Bovendien beschikken we ook nog over een noodstroomaggregaat. Maar die hebben we gelukkig niet in hoeven zetten."

Wel waren er problemen op parkeerterrein P5 en bij het logistiek centrum, waar de automaten en slagbomen niet werkten. "Het is gelukkig tot een uur beperkt gebleven", aldus de woordvoerder.

Ook het verkeer had last van de stroomstoring doordat verkeerslichten niet werkten.

Het Lukoil tankstation aan de Karel de Grotelaan gooide de deur rond half drie op slot. "We kunnen nu toch niks", zegt medewerkster Jessica van de Looy. "De deur gaat niet open of dicht en er kan niet getankt of afgerekend worden. Ik hoop maar dat de koeling voor de ijsjes nog even op temperatuur blijft."

Volgens Van de Looy heeft ze veel klanten moeten doorsturen. Zo ook Deanna Curri. De Belgische schrikt zich rot als ze hoort dat er niet getankt kan worden. Ze staat zowat droog. "Er zit nog een klein beetje in de reserve, dat is alles." Curri slaakt een zucht van verlichting als ze hoort dat tankstations in andere delen van de stad niet te kampen hebben met de storing.

Op de Keizer Karel V Singel is de Action dicht. Oliver Ekwumma komt aan een gesloten deur. Hij baalt. Nou ja, een beetje dan: "Hier wordt al geklaagd als er een uurtje geen stroom is. In Nigeria, waar ik vandaan kom, zitten de mensen soms wel twee weken in het donker. Daar hoor je niemand klagen, het is daar heel gewoon."