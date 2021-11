Vluchten Eindhoven Airport vertraagd en omgeleid door mist, lucht weer opgeklaard

Boven het Eindhovense vliegveld hangt bij vlagen mist, waardoor er minder vluchten konden opstijgen en landen. ,,Helaas moeten we door de mist vluchten omleiden”, zei een woordvoerder van Eindhoven Airport eerder op de avond. Of vliegtuigen vanavond nog op de geplande tijden kunnen opstijgen en landen, hangt volgens de zegsman af van hoe de mist zich ontwikkelt.

Meerdere vluchten hadden last van de mist. Zo werden twee vliegtuigen omgeleid, naar Schiphol en vliegveld Weeze in Duitsland. Op de website van Eindhoven Airport is verder te zien dat drie vluchten waren vertraagd. Volgens de woordvoerder is het annuleren van vluchten ook een optie: ,,Maar die keuze laten we aan de vliegmaatschappijen.”