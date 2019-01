Vluchten Eindhoven Airport wijken door mist uit

Waarom het in de regio Eindhoven nog mistig is, terwijl de rest van het land nergens last van heeft

15:06 EINDHOVEN - Het is vrijdag mistig rond Eindhoven en Helmond. Op sommige plaatsen kon je vanmiddag niet verder kijken dan 500 meter. Opvallend is dat de rest van het land nauwelijks last heeft van de mist. Het concentreert zich alleen in Zuidoost-Brabant.