Vluchten naar Italië vanaf Eindhoven Airport gaan gewoon door, ondanks coronavirus

Schietende agenten bij aanhouding verdachten ontvoering: omwonenden ‘schrikken zich het lazarus’

14:06 ,,Ik hoorde geschreeuw en wel vijf of zes knallen. Je schrikt je het lazarus’’, vertelt een bewoner van de Brandenburchdreef in Utrecht. Daar eindigde een achtervolging door de politie vanwege een ontvoering in Eindhoven. De politie loste daarbij enkele schoten.