VN-prijs vooral voor de bewoners die samen wonen én leven in Space-S in Eindhoven

EINDHOVEN - “In Space-S wonen veel verschillende mensen, die samen werken om de gemeenschap te laten werken. Dat helpt om ook autistische bewoners uit hun schulp te trekken.” Dat zegt de autistische bewoner Thursten over appartementencomplex Space-S op Strijp-S in Eindhoven. Dat heeft juist daarom een internationale huisvestingsprijs gekregen.

Volgens de jury van de World Habitat Awards 2020, verbonden aan de Verenigde Naties, is Space-S ‘een internationaal voorbeeld hoe een inclusieve buurt ontwikkeld kan worden’. Het project van onder meer woningcorporatie Woonbedrijf en architectenbureau Inbo won een zilveren award.

Volledig scherm Space-S op Strijp-S in Eindhoven. © Rufus de Vries/Inbo

“De Verenigde Naties lichten er juist projecten uit die een goed voorbeeld zijn. En de erkenning is niet alleen voor het proces, maar ook voor het resultaat: de gemeenschap Space-S draait gewoon goed, zoals Thursten bijvoorbeeld ook zegt. Daarom zijn we ook zo trots, ook al is het met een tweede prijs", aldus Aron Bogers, architect en directeur van Inbo. Aan het project werkten verder onder meer ook de bureaus Uhrhahn en 12N mee.

Het complex aan de Torenallee met 402 sociale huurwoningen in alle soorten en maten is helemaal ontwikkeld met de toekomstige bewoners als echte opdrachtgevers. Zo'n duizend ingeschreven woningzoekenden bogen zich enkele jaren over de stedenbouwkundige opzet, het soort woningen, de architectuur én de manier waarop ze samen wilden wonen.

Volgens Angelique Bellemakers heeft Woonbedrijf toen “het lef gehad om gewoon te beginnen. Van nul af aan zijn bewoners erbij betrokken. En dat op deze schaal, in de sociale woningbouw, dat is uniek”, aldus Bellemakers. Zij was voor Woonbedrijf projectleider en werkt nu bij de Eindhovense vestiging van architectenbureau Inbo dat het ontwerp deed.

Of nou ja, het bureau ‘stelde de juiste vragen aan de toekomstige bewoners om te bepalen wat zij wilden en hoe dat eruit moest zien’, zoals Bogers het formuleert. De rol van de architect in zo'n project is namelijk een heel andere, aldus Bogers. ,,Het begon natuurlijk met ideeën als een zwembad op het dak. Maar bewoners zijn heel goed in staat om daarna zaken af te wegen en keuzes te maken voor de deadline.”

Hij benadrukt bovendien dat deze manier van ontwikkelen ook kan helpen bij de grote woningbouwopgave die Nederland heeft: 1 miljoen woningen de komende tien jaar. “Eindhoven zegt dat 30 procent sociale woningbouw moet zijn van nieuwbouwprojecten. Maar dat zegt nog niet veel. Wie komt daar wonen, welke woningen komen er, hoe gaan ze samen wonen? Die vragen kunnen prima met de toekomstige bewoners behandeld worden, zoals in Space-S. Dat kost ook niet meer geld of tijd, dat hebben we ook laten zien.”

Volgens Bellemakers kan iedereen gewoon honderd of duizend woningen ontwikkelen. ,,Maar het gaat erom dat we niet alleen genoeg woningen bouwen, maar ook allerlei problemen als verduurzaming, vereenzaming, verdichting, etc. aanpakken. Door meer collectief te ontwikkelen en écht inclusief te bouwen, kunnen we die zaken oplossen.”

Volledig scherm Interieur van een woning in Space-S in Eindhoven, een project van Woonbedrijf en architectentbureau Inbo. © Jan de Vries/Inbo

Om het debat te voeren hierover haalt Inbo met de TU Delft een internationale tentoonstelling naar Nederland. ,,Als het over de woningbouwopgave gaat, gaat het nu nog vaak over kostprijs verlagen en sneller bouwen, niet over de inhoud. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. We willen laten zien dat het anders kan. De expositie is eigenlijk een groot warm pleidooi om nieuwe woonvormen met meer collectiviteit te ontwikkelen. Daar willen wij als architecten een rol bij spelen", aldus Bogers.

Space-S won eerder ook de Eindhovense Dirk Rosenburgprijs, de nationale BNA-Gebouw van het Jaar prijs en een Europese huisvestingstrofee. ,,En deze wereldprijs is de finale", aldus Bogers.

De World Habitat Awards wordt jaarlijks uitgereikt aan opmerkelijke en innovatieve huisvestingsprojecten in de wereld. De winnaars van deze editie komen uit Pakistan (inzet van technologie om veiliger te wonen) en Groot-Brittannië (voorkomen van dakloosheid). Andere prijzen gingen naar Cambodja, Hongarije, Nepal en Portugal.