VNO-NCW Eindhoven: 5 miljoen voor bereikbaarheid is teleurstellend

,,Wij investeren als bedrijfsleven volop, terwijl de overheid de bereikbaarheid van de regio blijkbaar niet serieus neemt”, schrijft Slaats in een persbericht. Hij reageert daarmee op de uitkomsten van de zogenoemde Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), die vrijdag bekend werd.

In die MIRT maken de overheid en provincies gezamenlijk afspraken over onder meer infrastructuur. Naast het beloofde onderzoek komt vanuit Den Haag en Den Bosch een bedrag van 5 miljoen euro voor maatregelen om de doorstroming te bevorderen op de A2 en de N2 (de randweg).

Teleurstellende investering

Een teleurstellende investering, volgens Slaats: ,,Willen wij als ondernemers blijven ondernemen in de Brainport, dan moet er nu iets gebeuren. De vraag die blijft hangen: Wanneer gaan we uitvoeren in plaats van onderzoeken?”