VodafoneZiggo sluit regiokantoren in Eindhoven en Helmond

De telecomreus sluit het kantoor in Eindhoven (naast het Philips Stadion) en het opvallende pand op de hoek van de Brandevoortse Dreef en de N270, de weg tussen Eindhoven en Helmond.

Reorganisatie

Het derde regiokantoor op bedrijventerrein Esp blijft wel geopend. Daar komen op termijn 200 technische mensen te werken, nu zijn dat er volgens de Kamer van Koophandel (KvK) nog zo'n 110. VodafoneZiggo wilde de afgelopen dagen niet zeggen hoeveel mensen op dit moment in Eindhoven en Helmond werkzaam zijn. Volgens de KvK werken in Helmond 200 mensen, in Eindhoven werkten eerder 340 mensen.

Hoeveel daarvan door de reorganisatie hun baan verliezen, wil het bedrijf ook niet zeggen. ,,Er is een goed sociaal plan waarbij passende functies worden aangeboden maar door een te grote reisafstand zullen toch veel werknemers gedwongen weg moeten", verwacht bestuurder Linda Groen van vakbond FNV. ,,De hoop is gevestigd op de ondernemingsraad die deze week pas de adviesaanvragen hebben gekregen. Het is nog heel vers. Mogelijk komt de OR nog met alternatieve plannen."

Een deel van de werknemers in Helmond, 52 mensen met een vaste aanstelling, worden overgeplaatst naar Eindhoven. In Eindhoven zien 77 vaste werknemers hun werk overgeplaatst worden naar Nijmegen. Daarnaast zijn bij beide vestigingen nog medewerkers met een tijdelijke functie. Ook vakbondsbestuurder Groen krijgt van het bedrijf vooralsnog geen inzicht in de omvang van de 'flexibele schil'.

Omzet en winst

UPC ging in 2015 al samen met Ziggo en op oudjaarsdag fuseerden Vodafone en Ziggo. Het nieuwe bedrijf heeft last van het afschaffen van de roamingkosten voor bellen in Europa. Omzet en winst stonden daardoor in de zomermaanden onder druk. Daarnaast heeft het bedrijf last van de felle concurrentie op het gebied van mobiele telefonie, vooral van T-Mobile en Tele2.

Het kantoor van VodafoneZiggo aan de PSV-laan in Eindhoven gaat eind 2018 op slot, meldt eigenaar Toon de Koning van Interesting Vastgoed. Dat Eindhovense bedrijf heeft het zogenaamde Eurobuilding naast het Philips Stadion dit jaar overgenomen. Als Ziggo weg is, zijn er volgens De Koning twee mogelijkheden: weer als kantoor verhuren of 'transformeren', ombouwen tot woningen.