Voedsel delen met de héle wijk dankzij verrijdbare foodshare-kast van Olga Jonk

Het is toch zwaarder dan gedacht om met een steekwagentje de verrijdbare foodshare-kast een kwartiertje verderop af leveren bij wijkgenoot Sevinç Saygili in de Seinelaan. Maar hij staat en Jonk heeft er de spierpijn voorover.

Verspilling tegengaan

Op haar huisadres in de Armagnaclaan in de Achtse Barrier heeft Jonk sinds een klein jaar een foodshare-kast staan. Je kunt het vergelijken met een provisiekast waar buurtbewoners houdbare voedselproducten kunnen plaatsen, ruilen of meenemen. Haar doel is om mensen bewuster boodschappen te laten en verspilling tegen te gaan. ,,De foodshare-kast loopt hartstikke goed, maar het is tijd voor uitbreiding en verduurzaming. Maar hoe breng ik de kast dichter bij de mensen? Daar heb ik even over na moeten denken”, zegt Jonk.

Quote Om op een laagdrempe­li­ge manier nog meer mensen bewust te maken, heb ik een kast gemaakt die ik overal in de wijk kan plaatsen

Om niet alleen de bewoners in haar directe omgeving bewust te maken van voedselverspilling heeft Jonk het idee uitgewerkt van een verrijdbare kast. Ze heeft een oude kast op de kop getikt en verbouwd tot een verrijdbare foodshare-kast. Het vervoer gebeurt milieubewust per steekwagen en niet per auto. ,,Niet iedereen komt langs in mijn straat. Om op een laagdrempelige manier nog meer mensen bewust te maken, heb ik een kast gemaakt die ik overal in de wijk kan plaatsen. Bewoners kunnen dan in hun buurt gebruik maken van de kast”, vervolgt Jonk.

Crackers en chips staan klaar

Tijdens een rondje door de wijk is Jonk op zoek gegaan naar huizen met een afdak, zodat de kast in ieder geval droog staat. Zij heeft de stoute schoenen aangetrokken en aangebeld bij Saygili met de vraag of zij onder haar carport tijdelijk een voedselkast mocht plaatsen. Saygili: ,,Ik kende Olga en het concept niet, maar ik was meteen enthousiast. Zelf ben ik nooit zo bewust met verspilling bezig geweest, maar het idee om op deze manier het verspillen van houdbare voedingsproducten tegen te gaan, sprak me meteen aan.” Vanmiddag gaat ze haar buurtjes inlichten en zelf heef Saygili haar keukenkastje al doorzocht. De crackers en chips staan klaar voor in haar eigen kast.

De foodshare-kast blijft ongeveer anderhalve maand staan en wordt dan elders in de wijk neergezet. Jonk lachend: ,,En wordt het bij Saygili net zo’n succes als bij mij, dan laten we de kast misschien staan en bouwen we toch een nieuwe verrijdbare foodshare-kast.”