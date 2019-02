Voedsel1000 kweekt vooral begrip tussen Brabantse boer en consument

Hoe verdient een Brabantse boer een eerlijke prijs voor een duurzaam product? Waarom zeggen we als burger dat we duurzaamheid en dierenwelzijn heel belangrijk vinden, maar gaan we in de supermarkt toch gewoon voor het goedkoopste product? Hoe leven de boer en zijn buurman een beetje leuk met elkaar samen? Dat soort vragen stonden dinsdagmiddag centraal tijdens de Voedsel1000 in 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Ruim 400 Brabanders - van boer tot burger en van varkensdierenarts tot duurzaamheidsactivist - spraken er over de toekomst van het voedselsysteem in de provincie. De winst zat hem uiteindelijk niet eens zozeer in de plannen, die nog zullen moeten rijpen. Maar vooral in het feit dat er mensen met elkaar in gesprek gingen die meestal vooral over elkaar praten.