Eindhoven De Voedselbank Eindhoven en de (ex)-daklozenstichting Ervaring die Staat mogen hun plannen voor de Kanaaldijk Noord 15c verder uitwerken van de gemeente Eindhoven. Het college van B en W is in principe bereid het pand aan hen te verhuren.

,,Dat heb ik gisteren gehoord van de gemeente", aldus voorzitter Jelle Krol van de Voedselbank, die nu al in het naastgelegen pand op 15d is gevestigd. Zijn organisatie heeft extra ruimte nodig om voedsel te verdelen. Eerder moest ze drie uitdeelpunten in de stad sluiten, vanwege strengere eisen voor voedselveiligheid. ChristenUnie en LPF kwamen in de raad op voor de Voedselbank. ,,Ik denk dat het college hierdoor een duwtje in de goede richting heeft gekregen", aldus Krol. ,,Nu is het aan ons om offertes aan te vragen en een concreet plan voor te leggen aan de gemeente." Hij denkt dat de Voedselbank en Ervaring die Staat elkaar kunnen versterken. ,,Tegelijkertijd streven we wel naar een indeling van het pand waarbij onze doelgroepen elkaar niet in de weg lopen."

Stichting Ervaring die Staat van Els Keet wil een activiteitencentrum beginnen in het gebouw. Er is al een werkplaats die in het verleden werd gebruikt door cliënten van Novadic. Het plan van Keet richt zich alleen op dagbesteding, het gaat dus niet om een nachtopvang voor daklozen. Novadic blijft een klein deel van het gebouw gebruiken voor het verstrekken van methadon.

Stijging

De positieve houding van het college komt volgens Krol voort uit het feit dat het inziet dat de Voedselbank nog steeds nodig is. ,,Hoewel de economische crisis voorbij is, blijkt uit ons jaaroverzicht dat het aantal huishoudens dat bij ons voedsel haalt in 2017 toch nog licht steeg tot 482. Weliswaar een minder grote stijging dan vorig jaar jaar, maar niettemin een stijging waar je een daling zou verwachten. En op dit moment ligt het aantal huishoudens zelfs op 506", zegt Krol. ,,Ondertussen hebben we er wel last van dat de crisis voorbij is. Een aantal mensen dat als vrijwilliger bij ons werkte heeft inmiddels een baan. Hadden we vorig jaar 159 vrijwilligers, inmiddels ligt dat aantal rond de 125. We kunnen nieuwe vrijwilligers goed gebruiken."