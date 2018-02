Voetbalclinic goed gevallen bij organisatie en deelnemers

,,Heel leuk", vertelde een 17-jarige Tilburgse voetballer opgetogen. ,,Het voetballen met mijn vrienden vind ik super.'' Vooral het voetballen in een stadion maakte indruk. ,,Ik zit zelf ook op voetbal, in de B4 van FC Tilburg, maar wij spelen nooit in een stadion, haha", vertolkte de Tilburger zijn gevoel bij de middag.

Probleemgeschiedenis

Kelly Mulders (26) van Sterk Huis zegt dat de hagel de kinderen er niet van weerhield hun best te doen. ,,Het zijn echte bikkels.'' Sterk Huis is een van de organisaties die door Het Vergeten Kind gesteund worden. ,,Het is voor deze kinderen, die allemaal een probleemgeschiedenis hebben, een unieke ervaring vandaag. We zijn dan ook heel blij dat we hieraan mochten deelnemen.''