De Eindhovense amateurvoetbalclubs RPC en Tivoli zijn boos op het gemeentebestuur. Beide clubs vinden het onterecht dat zij in de beeldvorming de schuld krijgen van het oplopen van de kosten van het nieuwe park & ride-terrein in de Genneper Parken.

Dat schrijven de voorzitter van beide clubs onafhankelijk van elkaar in brieven aan het college van B en W. Voorzitter van RPC is Jan van den Broek. Voorzitter van Tivoli is Dré Rennenberg, vooral bekend als fractievoorzitter van het Ouderen Appèl Eindhoven in de Eindhovense gemeenteraad.

Vorige week werd bekend dat de kosten van de aanleg van het park & ride-terrein aan de zuidkant van de stad veel meer geld gaat kosten dan was begroot. In plaats van 15 miljoen euro, zoals was begroot, hangt daar een prijskaartje aan van maar liefst 20 miljoen euro - ruim 30 procent hoger dan begroot.

Ambulances

Als reden voor die kostenstijging voert het gemeentebestuur twee oorzaken aan in de brief die hierover aan de leden van de gemeenteraad is gestuurd. Enerzijds wijst het gemeentebestuur op de kosten van de bouw van een nieuwe garage voor de ambulances van de GGD, geraamd op 3 miljoen euro. Die ambulances verhuizen van de Deken van der Sommenstraat naar de Genneper Parken - volgens het college van B en W een betere want centrale locatie.

Anderzijds wordt gewezen op de kosten van de verhuizing van voetbalclub RPC naar sportpark de Heihoef waar Tivoli is gevestigd. Die verhuizing is nodig om ruimte te maken op de Genneper Parken voor 600 parkeerplaatsen. ,,Maar het is niet zo dat de voetbalclubs die kosten veroorzaken", reageert Rennenberg van Tivolo. ,,Daar zorgen B en W voor. "