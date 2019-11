Voetbalclubs Wodan en Nieuw-Woensel in Eindhoven: het woord is nu aan de leden

Niet meer levensvatbaar

,,We willen eerst het gesprek aan met onze leden voordat we via de media gaan communiceren", reageert Wodan-voorzitter Ben Albinus desgevraagd. Albinus ging pas eind vorige week met enkele andere Wodanleden aan de slag als nieuw en tijdelijk bestuur van de geplaagde club die in 2012 ontstond na een fusie van de clubs ESV en WVVZ. ,,Voor ons staat het belang van de voetballende kinderen voorop, de rest is daar wat ons betreft ondergeschikt aan. Maar het is nu aan de leden om te zeggen hoe we nu verder gaan. En die kans krijgen ze vanavond al."