Voetbalfans in Eindhoven en Helmond keren zich tegen relschoppers, overwegend rustige avond in Oost-Brabant

EINDHOVEN/HELMOND - Voetbalsupporters in verschillende steden keerden zich dinsdagavond tegen de relschoppers. Voor zover waren er in de loop van de avond in de regio geen meldingen van grootschalige rellen en vernielingen zoals in de afgelopen dagen. In Eindhoven verzamelden PSV-fans zich dinsdagavond bij hun thuishonk De Aftrap om dat indien nodig te verdedigen. In Helmond gaven ze een statement af en in Den Bosch kwam het tot overleg tussen de politie en fans.