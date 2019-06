Voetballertjes op platte kar door Meerhoven

De staat van het Brabantse platteland: De ballen van Franc drijven nu in de marge

20:00 Hoe houden we het snel veranderende platteland leefbaar? We schuiven aan bij boeren, burgers en andere betrokkenen bij het Brabantse buitengebied. Varkensboer Toon van der Heijden en ondernemer Erik Franc over knellende regelgeving.