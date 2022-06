Voetbalrobots TU/e winnen EK

FC Eindhoven Vrouwen sluit seizoen waardig af met derde plek in Topklasse

De vrouwen van FC Eindhoven zijn op een derde plaats geëindigd in de Topklasse. Het laatste duel bij Be Quick’28 werd zaterdag moeizaam maar terecht met 0-1 gewonnen. De selectie verkeerde na afloop in een feeststemming omdat na een zwaar seizoen uiteindelijk de doelstelling van een plaats in de top-drie werd gehaald.

