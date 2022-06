Voetbalteam mist toernooi in Madrid door enorm lange rijen bij Eindhoven Airport, dan maar naar Luik met de auto

Ook melkveehou­der Teun uit Borkel en Schaft stond in Stroe: 'Je kunt zo geen plannen maken’

STROE - De menigte boze boeren bij het protest in Stroe herbergde woensdagmiddag duizenden Brabanders. Ze zagen veel eendracht en eensgezindheid om zich heen. ,,Vandaag vormen we één front, dat geeft me vertrouwen.”

22 juni