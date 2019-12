Voetbalvereniging Nieuw Woensel gaat verhuizing onderzoeken, 'Maar we willen eigen identiteit behouden’

EINDHOVEN - Voetbalvereniging Nieuw Woensel gaat onderzoeken of een verhuizing naar het terrein van Wodan haalbaar is. Dat is de uitkomst van de Algemene Ledenvergadering van de club.

Met 125 stemmen voor en 8 stemmen tegen was een overweldigende meerderheid voorstander van het onderzoek dat de club samen met de gemeente gaat uitvoeren. Nieuw Woensel is nu nog gevestigd op Sportpark Bokt en zou per ingang van het komende voetbalseizoen naar Sportpark Eindhoven-Noord kunnen verhuizen.

Geelzwarte huisstijl

Volgens secretaris Huub Coersen van Nieuw Woensel zal de gemeente dan wel aan een aantal eisen moeten voldoen. ,,Zo willen we de naam Nieuw Woensel meenemen en zullen ook het complex en de faciliteiten onze geelzwarte huisstijl moeten krijgen.”

Die eigen identiteit vindt Coersen erg belangrijk. ,,Eigenlijk willen we het beleid dat we op Bokt hebben gehanteerd gewoon meenemen.” Om die reden zal het bestuur volgens de secretaris ook niet de verplichting accepteren om alle leden van Wodan zonder meer over te nemen. ,,We willen zelf de regie houden. Hoeveel nieuwe leden we kunnen aannemen zal ook afhangen van het aantal bestaande leden van Nieuw Woensel dat niet mee wil gaan naar de nieuwe locatie. Als dat er heel veel zijn, kan het besluit ook zijn dat we gewoon hier op Bokt blijven. Alles ligt nog open.”

In februari duidelijkheid

Volgens Coersen moet er begin februari duidelijkheid zijn. ,,Dan nemen we een besluit. Bij een ‘nee’ zijn we zo klaar en bij een ja gaan we alles regelen om in augustus 2020 te verhuizen.”