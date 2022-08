Vogels spotten op de Kleine Berg: ‘Het maakte niet uit wat je maakte, een spuitbus was gewoon fout’

Ruud van Nistel­rooij had totaal geen stress voor en tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal: ‘We bleven bij ons plan’

Trainer Ruud van Nistelrooij was na afloop van de winst van PSV tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal van zaterdagavond niet euforisch, maar toonde in Amsterdam wel blijdschap. PSV won met 5-3 in Amsterdam en dat zorgt voor vertrouwen in aanloop naar het Champions League-duel met AS Monaco van dinsdagavond.

31 juli