Vogelvrij in het Victoriapark in Eindhoven: ‘Zonder papieren moet je altijd op je hoede zijn’

EINDHOVEN - Hoe herken je op straat iemand die officieel niet in Nederland mag zijn? Hij staat keurig te wachten tot het stoplicht op groen springt. Hassan (31) is zo iemand. Hij speelt een rol als ‘vogelvrije exoot’ in het project ‘Vogelvrij’, op en rond het Victoriapark in Eindhoven.

,,Je moet altijd op je hoede zijn en niet opvallen”, vertelt Hassan (31) in het Victoriapark in Eindhoven. ,,Want als je aangehouden wordt en je hebt geen papieren nemen ze je mee.”

Dan beland je in de cel, weet hij uit eigen ervaring, en sta je na een dag of wat weer op straat. Nog steeds zonder papieren.

Hassan is Iraaks staatsburger, zo staat in zijn paspoort, maar kan hier fluiten naar welke status dan ook, mede omdat hij in Iran is opgegroeid. Hij wil zeker niet terug naar Irak. ,,Er is een burgeroorlog gaande.”

Vogelvrije exoten

De Eindhovense Irakees is een van de ‘vogelvrije exoten’ in het ‘vreemdevogelspotproject’ Vogelvrij van theatermakers Michèle Rijzewijk en Luka Kooijmans. Sinds een tijdje is het duo als artist-in-residence embedded in De Huiskamer, een inloopcentrum voor vluchtelingen in de Lichtstraat, naast het Victoriapark achter Philips Lighting aan de Mathildelaan.

Met Vogelvrij, een mix van podcast, film, theater en ‘stadssafari’, willen ze ongedocumenteerde vluchtelingen een gezicht geven en hun verhalen zichtbaar maken. Het zijn mensen die zich niet veilig voelen als ze politie zien, zegt Kooijmans, maar juist schrikken.

NIet met open armen ontvangen

Het theaterduo werkt nu vooral met ‘veiligelanders’, uit bijvoorbeeld Marokko, Guinee, Nigeria en Algerije. ,,De groep die niet met open armen wordt ontvangen, en slecht bekend staat”, weet Rijzewijk. ,,Maar als je naar hun persoonlijke verhalen luistert, begrijp je vaak heel snel waarom ze gevlucht zijn en niet terug kunnen.”

Er bestaan veel vooroordelen, merkt Kooijmans. ,,Ook hier in de buurt. Bij overlast wordt er al snel naar De Huiskamer gewezen. Misschien hangen er af en toe wat mensen rond in het Victoriapark, maar kun je ze dat kwalijk nemen? Ze leven in een parallelle wereld waarin je niks kunt of mag.”

Met Vogelvrij, een coronaproof wandeling met koptelefoon langs ‘spotplekken’ met geënsceneerde tafereeltjes en videoprojecties op en rond het Victoriapark, hopen de twee op ‘een beetje meer verbinding’. Rijzewijk: ,,We willen buurtbewoners laten zien dat we gelijke buren zijn. Al zijn de werkelijkheden van beide groepen totaal anders.”

Neem de werkelijkheid van Hassan. Met hulp van fors betaalde mensensmokkelaars kwam hij in 2018 terecht in Eindhoven. Hier mag hij niks: niet werken, niet studeren en niet huren, daarom woont hij ergens illegaal.

Hij heeft een bachelor nanochemie op zak die hij behaalde in Iran, waar hij geboren werd uit Irakese vluchtelingen. Hij zou in Eindhoven graag verder studeren. Maar dat gaat dus niet.

Uitzichtloos

Hassan is vrijgezel, maar soms komt hij wel eens een leuke vrouw tegen. Maar als die hoort dat hij geen papieren is, is ze zo weer weg. Het is een tamelijk uitzichtloos bestaan, zegt hij. ,,Ik ben blij dat er dit soort initiatieven zijn, dan kun je heel even je zorgen vergeten.”

De theatermakers werkten eerder met onder meer ex-daklozen en bejaarden. Rijzewijk: ,,Dit is de spannendste groep. Afspraken maken is vaak lastig. Niemand heeft een vast adres. En iedereen slaapt slecht. Als het niet komt door de plek waar ze slapen – soms buiten of in de opvang – dan wel door de zorgen. Ik hoop dat mensen er in Eindhoven straks met een iets minder grote boog omheen lopen.”

Meer info: vogelvrij2021@gmail.com of mies-en-scene.nl. Hier zijn ook de podcasts te beluisteren.