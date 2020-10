Voldoende griepvaccins in Zuidoost-Brabant? ‘Het zal erom hangen’

EINDHOVEN - Onzekerheid troef bij huisartsen én patiënten in Zuidoost-Brabant. Veel meer zestigplussers dan voorheen laten zich inenten tegen de griep; een ‘bijwerking’ van corona. ,,Of we genoeg vaccins hebben? Het zal er om hangen", zegt de Eindhovense huisarts Peter Meulesteen.

Hoeveel vaccins er mogelijk te kort zijn? De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) tast vooralsnog in het duister. ,,Maar de trend is helder: veel meer mensen laten zich nu vaccineren. Méér nog dan waarop in mei en juni, toen de vaccins besteld werden, al gerekend was”, zegt een woordvoerster.

Normaliter komt ongeveer de helft van de opgeroepen mensen opdagen, vorig jaar zo'n drie miljoen. Voor dit jaar werd gerekend op een toename van minstens 15 procent, een kleine half miljoen mensen extra dus. Door de run die landelijk is ontstaan wordt die 15 procent waarschijnlijk ruimschoots overschreden.

Reservevoorraad

Artsen die tekortkomen, hebben een probleem: het RIVM weigert vooralsnog bij te bestellen. In december wordt de reservevoorraad door het RIVM verdeeld.

Die reserve is niet ontstaan doordat huisartsen ‘te voorzichtig’ besteld zouden hebben, zegt Ed Berends, bestuurder bij de Eindhovense gezondheidskoepel SGE. ,,We hadden juist gerekend op een toename, als gevolg van corona. En daarom ook fors meer vaccins besteld.” Het is heel lastig om een halfjaar vooruit te blikken, dat heeft de coronacrisis inmiddels wel aangetoond, aldus Berends. ,,Of we voldoende hebben, zal snel duidelijk worden.”

Peter Meulesteen, huisarts van het Eindhovense gezondheidscentrum Clematis, bevestigt de grote stijging. Vorige week zijn bij de vijf locaties de eerste prikken gezet en ook zijn in verzorgingshuizen mensen die niet naar de praktijk konden komen gevaccineerd.

Normaliter heeft het gezondheidscentrum aan 1200 influenzavaccins per jaar genoeg. Dit jaar zijn er 1500 besteld. Daarvan resteert nu nog een kleine voorraad. ,,We hebben voldoende voor de hoog kwetsbare patiënten”, zegt Meulesteen. ,,Maar of we er uiteindelijk voor iederéén genoeg hebben, zal erom hangen.” Clematis heeft 2300 patiënten opgeroepen.

Lastige opgave

Het bestellen van de juiste hoeveelheid benodigde vaccins, is een lastige opgave. Huisartsen die tevéél bestellen en meer dan 10 procent overhouden van hun vaccins, krijgen dat overschot niet vergoed. ,,Maar dat risico zit er dit jaar bepaald niet in", verwacht Berends.

SGE, met elf gezondheidscentra en 75.000 patiënten, start volgende week op zes plekken met het vaccineren. Dat gebeurt in of bij de praktijken zelf. Ook op de vestigingen van Clematis vindt de vaccinatie in ‘eigen huis’ plaats. Andere, minder royaal behuisde praktijken, hebben in overleg met de gemeente naar een alternatieve locatie gezocht, zoals een sporthal of buurtcentrum.

Ook werken de praktijken met tijdslots, zodat patiënten gespreid over de dag langs kunnen komen. ,,Dat werkte vorige week perfect", aldus Meulesteen. En waar de inenting dan ook plaatsvindt, mondkapjes zijn overal verplicht.

Volledig scherm Ed Berends, huisarts en bestuurslid van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. © SGE