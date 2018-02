Volg de finale van Wie is de mol? vanuit een bioscoopstoel in Eindhoven

Philips doet voor ruim half miljard aan aandelen Lighting de deur uit

26 februari EINDHOVEN - Philips doet opnieuw een berg aandelen in Philips Lighting de deur uit. Het concern in gezondheidstechnologie verkleint het belang in het Eindhovense lichtbedrijf van bijna 30 tot 18 procent. Dat heeft Philips rond het sluiten van de Amsterdamse beurs bekendgemaakt.