Volgende fase werk aan Vestdijk in Eindhoven start donderdag

EINDHOVEN - De afsluiting van de Vestdijk in Eindhoven wordt donderdag weer verplaatst. Tot eind december wordt er gewerkt aan het stukje tussen de Oude Stadsgracht en de Bleekstraat/Bleekweg. Vooral voor bewoners en medewerkers van bedrijven aan de Oude Stadsgracht betekent dat omrijden via de Kanaalstraat.

Want de parkeergarage onder appartementencomplex Medina, Dela en de omliggende woningen zijn dan niet meer bereikbaar vanaf de Bleekstraat. Daarom wordt de Vestdijk opengesteld in twee richtingen voor bestemmingsverkeer, tot aan de Oude Stadsgracht, zodat een omleiding via de Kanaalstraat mogelijk is.

Fietsverkeer wordt in twee richtingen omgeleid via de Bleekstraat-Kanaalstraat. De doorgang over de Vestdijk is bij de Dommel helemaal afgesloten. Het nieuwe dubbele fietspad tussen Ten Hagestraat en Oude Stadsgracht wordt tegelijk met het laatste stukje tot aan de Dommel geasfalteerd. Fietsers moeten daar tijdelijk gebruik maken van de rijweg, net als autoverkeer in twee richtingen.

Voor overige verkeer verandert er niet zoveel. De Vestdijk blijft afgesloten bij de kruisingen met de Geldropseweg en de Ten Hagestraat. De parkeergarage onder de Heuvel blijft bereikbaar via de kruising Vestdijk-Ten Hagestraat-Kanaalstraat. Uitrijden kan richting station of richting kanaal. `

Volledig scherm Volgende fase (4b) van werk aan Vestdijk in Eindhoven. © Gemeente Eindhoven

Het werk aan de Vestdijk, waar sinds september vorig jaar een tweerichtingenfietspad, een busbaan en één rijbaan in noordelijke richting worden aangelegd, is een maand vertraagd. Dat kwam doordat er op het stuk tussen Ten Hagestraat en Oude Stadsgracht méér gesaneerd moest worden dan verwacht. Ook de regels voor de vervuilende PFAS-stoffen zorgden voor oponthoud. Pas begin januari zal het werk opschuiven naar het wegvak tussen de kruising met de Bleekstraat/Bleekweg en de Geldropseweg. Daarna volgt de Hertogstraat. Waarna het werk dit voorjaar moet worden afgerond. Wanneer precies wordt door de gemeente niet meer aangegeven.

Volledig scherm Voorbereidingen voor de volgende fase van het werk aan de Vestdijk in Eindhoven. © Michel Theeuwen

De heringerichte route de stad uit via de Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaan is bijna klaar. Afgelopen weekend werd de bovenlaag asfalt aangebracht vanaf de kruising met de Kanaaldijk-Zuid. De kanaalroute de stad in was al eerder beschikbaar.

