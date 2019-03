Volgende fase woonwijk Berckelbosch Eindhoven in de verkoop

Blog Stigmama: Vrij van (mantel)zorg

16:40 De afgelopen weken waren zware zorgweken. Althans, bij Jongste ging het, los van wat pre-puberteitse perikelen, best wel redelijk. Uiteraard moeten we hem nog steeds de hele tijd entertainen en in de gaten houden maar we weten niet beter. Het is gewoon zoals het is.