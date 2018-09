Volgende project met koopwoningen op Strijp-S in Eindhoven heet NEXT

EINDHOVEN - De volgende bouwontwikkeling op Strijp-S heet heel toepasselijk NEXT (- A new building for urban explorers). Het blok met 100 huur- en 60 koopappartementen komt aan het spoor te liggen, vlakbij de ingang van Strijp-S aan de Philitelaan. Donderdag start de inschrijving voor geïnteresseerde kopers.

Dat meldt directeur Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed, dat de uitvoerende ontwikkelaar is namens Spoorzone BV (een samenwerkingsverband van VolkerWessels en ING Vastgoed). Spoorzone BV is ook bezig met de projecten S1 en S2 op de locatie waar nu het voormalige bouldercenter Monk is afgebroken. De bouwvoorbereidingen daarvan zijn al gestart na de sloop van Monk. Daar worden huurappartementen ontwikkeld voor Reggeborg en IC Campus. Next is gepland als derde nieuwe project naast de bestaande Blokken 59, 61 en 63.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het terrein tussen Philitelaan en spoor op Strijp-S in Eindhoven waar gebouw NEXT en de torens S1 en S2 gebouwd worden de komende jaren. Hier is bouldergym Monk net gesloopt. Ook is de grond gesaneerd. © Michel Theeuwen

De appartementen variëren van 64 tot ruim 200 vierkante meter. De prijzen worden pas volgend jaar bekendgemaakt. ,,Maar we bieden appartementen aan voor een brede groep consumenten. Op Strijp-S is al veel aanbod in de sociale en de commerciële huur, nu wordt het tijd dat ook de kopers een rol spelen", aldus Gremmen. Ook de toren Frits van MRE naast NatLab en SintLucas krijgt koopappartementen. De verkoop daarvan start donderdagmiddag.

Stoere toren

De grootste zijn twee penthouses op het dak van de middelste van drie torens waaruit het complex, een ontwerp van het Antwerpse architectenbureau Crepain Binst Architecture, bestaat. De 'stoere hoge woontoren' sluit qua architectuur en materiaalkeuze aan bij de bestaande en nog te ontwikkelen blokken, aldus Gremmen. De hoogte is ongeveer 80 meter.

De verkoop start begin 2019, de bouw waarschijnlijk nog in het voorjaar van dat jaar. De oplevering is dan einde 2020 of begin 2021 voorzien.