Volgende schakel in wegen rond Airport klaar: fietsbrug over vernieuwde Spottersweg

Borstkan­ker­pa­tiën­ten trekken samen de natuur in: ‘Fijn om eens met lotgenoten te praten’

EINDHOVEN - Oktober was borstkankermaand. Het team van het Borstkankercentrum van het Catharina Ziekenhuis ging met patiënten wandelen in de natuur rondom groendomein Het Wasven. ,,Gezondheid was voor mij vanzelfsprekend geweest. Mijn eerste reactie was: ‘van kanker ga ik dood’.”

31 oktober