Volgens koeienboer Teus sneuvelt de Brabantse stallen-deadline: ‘Provincie zal zichzelf toch niet boven Raad van State stellen?’

Ruud van Nistel­rooij over de eerste Europa Lea­gue-op­dracht van PSV in dit seizoen: ‘Wij ontvangen Bodø met heel veel respect’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij sprak woensdag in aanloop naar de eerste Europese opdracht van PSV in dit seizoen in een groepsfase met enkele tientallen journalisten. Het duel met het Noorse Bodø/Glimt is de eerste poulewedstrijd in de groepsfase van de Europa League, waarin PSV zes keer in actie komt.

7 september