Volkswagen kopen bij Hub van der Meulen

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

Allereerst de nieuwe foto. De Volkswagengarage aan de Leenderweg in Eindhoven. Is het de garage van Hub van der Meulen en betreft het hier de opening in 1963? Wie heeft er gewerkt of zijn auto gekocht of heeft andere verhalen over de garage of Hub van der Meulen? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Dan de foto van vorige week. ‘Een hotel voor gasten met een ruime beurs’, zo concludeerde de journalist van dagblad Trouw in juni 1962 bij de opening van Grand Hotel Cocagne aan de Eindhovense Vestdijk. Het voor die tijd hypermoderne Cocagne, Frans voor ‘luilekkerland’, viel duidelijk in de smaak. De natuurstenen gevelbekleding, de volautomatische kegelbanen en een sfeervolle wintertuin. Het werd allemaal even fraai bevonden.

Politiekerk

Op de foto van vorige week herkende lezer Lout Donders de wintertuin. ,,Cocagne was de plek waar wij als familie iedere zondag samenkwamen. Op audiëntie bij mijn opa en oma die in het centrum de huishoudelijk artikelenzaak ‘Drie maal zoveel keus’ runden. Na de zondagsmis traden we aan. Haartjes nat en op z'n zondags aangekleed. Ik heb lang gedacht dat de Paterskerk naast het hotel een kerk voor politieagenten was. Vanwege het Heilig Hartbeeld op de spits, in mijn ogen net een politieagent die met gestrekte armen het verkeer regelde.” Donders vertelt over de ontdekkingstochten die hij samen met zijn neefjes en nichtjes door het hotel maakte als ze de verhalen van de volwassenen beu waren. Ook de flamingo's op de foto kan hij zich nog goed herinneren. ,,Die moesten het nog wel eens ontgelden en dan gingen ze onder onze arm mee naar een andere verdieping”, vertelt hij met een lach. ,,Niemand die wist hoe ze daar gekomen waren.”

Volgens Frank Smeulders waren de flamingo's op de foto wellicht geleverd door zijn vader, de oprichter van zijn tuintechnisch bureau in Nuenen. ,,De flamingo's stonden destijds bij ons in de tuin en werden nog wel eens verhuurd voor bruiloften en openingen. De opening van hotel Cocagne kan ik me niet herinneren maar ik weet wel dat mijn vader de wintertuin een paar keer gehuurd heeft voor presentaties. En dan stonden de flamingo's er ook.”

Juliana

Ad Teulings kwam enkele maanden na de opening in dienst van Cocagne. ,,Ik werkte in het restaurant en heb het bezoek van koningin Juliana in 1964 nog meegemaakt. Die ontving er de sporters die aan de Olympische Spelen in Tokyo hadden meegedaan.” Teulings maakte in 1971 een uitstapje naar hotel ‘t Silveren Seepaerd. ,,Maar toen dat een maand later afbrandde ben ik weer teruggekomen.”

