Volle bak bij ondernemersontbijt over cybercrime in Eindhoven

Ook de Hoffmann Groep uit Beek en Donk werd een jaartje terug het slachtoffer van een hacker. ,,Onze boekhouder kreeg een e-mail van de bazin, die op vakantie was in het buitenland", vertelt medewerker Michael Fenten. ,,Het mailtje zag er heel echt uit, was precíes opgesteld zoals zij spreekt en schrijft.” In de mail werd hem opgedragen om met spoed een factuur te betalen. Hetgeen de boekhouder deed. ,,Heeft ons tienduizend euro gekost.”

Fenten was maandagochtend een van de ruim zestig bezoekers die aanschoven bij het door de gemeente Eindhoven en World Trade Center georganiseerde ondernemersontbijt in het Holiday Inn hotel. De bijeenkomst had, in het kader van de Week van de Veiligheid, ‘cybercrime’ als thema. Tijdens het ontbijt werd de ondernemers -vooral afkomstig uit het midden- en klein bedrijf- verteld wat zij zoal zelf kunnen doen om de bedreigingen die via internet op hen afkomen zoveel mogelijk in de kiem te smoren.

Wifi

Daarvoor was Luc Pluimakers -twintig en zelf als hacker zijn carrière begonnen- van onderzoeksbureau NFIR in de arm genomen. Maak geen verbinding met openbare wifi netwerken, was een van zijn vele tips, ook niet in de trein. ,,Want voor je het weet zit er een Wifi Pineapple tussen, die zich voordoet als het wifi-netwerk op die plek en ondertussen al jouw info op je smartphone of laptop kan inzien. Mijn advies: zet wifi op je smartphone of laptop uit als je het kantoor of je huis verlaat. Vergeet opgeslagen wifi-punten en gebruik 4G.”

Ook benadrukte hij het belang van goede, moeilijk te achterhalen wachtwoorden. ,,Wat ook helpt is een wachtwoordbeheerder zoals LastPass. Die genereert wachtwoorden, slaat ze op en vult ze in zodat je zelf maar één wachtwoord hoeft te onthouden.” Ook elektronische autosleutels zijn te hacken, demonstreerde Pluimakers aan de hand van een video. Gouden tip: bewaar je sleutelbos in een metalen koekblik.

Aan de bak

Volgens wethouder Stijn Steenbakkers, die het ontbijt aftrapte, moeten de bedrijven in Zuidoost-Brabant aan de bak. Vooral toeleveringsbedrijven uit het midden- en kleinbedrijf -zo’n 6.500 in deze regio- zijn kwetsbaar. ,,De high tech industrie in Brainport is heel interessant voor criminelen. Niet alleen de grote bedrijven, zoals ASML en VDL, maar ook hun toeleveranciers”, aldus Steenbakkers. Het aantal incidenten loopt op, weet hij. In 2017 kwamen er 500 meldingen binnen bij de politie, vorig jaar was dat gestegen naar 620 met een totale directe schade van 1,7 miljoen euro.

Quote Het is belangrijk om bedrijven weerbaar­der te maken, zeker in deze regio met al zijn high tech bedrijven Alexis Barron, Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport