Volledig behoud TAC-gebouw van de baan

EINDHOVEN - Het gebouw wordt niet volledig behouden. Maar het pand gaat ook niet helemaal tegen de vlakte. De uitkomst van een lang debat in de gemeenteraad is dat het TAC-gebouw deels behouden blijft.

Een poging van het CDA om het TAC-gebouw in het Emmasingelkwadrant in Eindhoven volledig te behouden, is gisteren spaak gelopen. Een poging van de VVD om het gebouw juist volledig te slopen, liep eveneens schipbreuk. Een meerderheid van de raad was het met beide voorstellen niet mee eens. Het gebouw blijft nu deels behouden.

Dat was de uitkomst van een lang debat over het plan van het college van B en W om de bouwontwikkelingen in het Emmasingelkwadrant tussen het centrum van de stad en Strijp S in gang te zetten met de bouw van de Victoriatoren door projectontwikkelaars Foolen en Reijs.

Historische waarde

Het CDA is het er niet mee eens dat een deel van dat gebouw, de voormalige personeelswinkel van Philips, tegen de vlakte gaat om nieuwbouw mogelijk te maken. Volgens CDA raadslid Niels Groot is het gebouw van grote historische waarde voor de stad. ,,Daarom willen we het voor de stad behouden. Er is al te veel historisch erfgoed gesloopt."

De VVD vindt dat het behoud van de voormalige personeelswinkel de stad te veel geld gaat kosten. Als het pand helemaal tegen de vlakte gaat, kan de gemeente meer bouwgrond uitgeven. Dat levert het gemeentebestuur naar verwachting vier miljoen euro extra op.

Prijskaartje

,,In een tijd dat we er financieel toch al zo beroerd voorstaan, kunnen we ons dat niet veroorloven", stelde VVD-raadslid Tom Meylink. ,,We snappen de emotionele waarde die het gebouw voor veel mensen heeft. Maar het prijskaartje dat aan deels behouden van het pand hangt, is echt veel en veel te hoog."

Een gezamenlijke poging van beide partijen om nog een nader onderzoek naar de toekomst van het TAC-gebouw te laten verrichten haalde het ook niet. Dat voorstel deed bovendien de wenkbrauwen van veel andere raadsleden fronzen: het beoogde tegelijk zowel sloop als behoud mogelijk te maken, en die tegenstelling werd niet door alle fracties begrepen. Het voorstel kreeg wel steun van de ChristenUnie en Lijst Pim Fortuyn en Leefbaar Eindhoven, maar dat was onvoldoende.