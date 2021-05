Volledig raamkozijn valt naar beneden op terras in Eindhoven: ‘Hier hadden doden kunnen vallen’

Roger Schmidt laat zich niet gek maken in de strijd om Champions Lea­gue-kwalifica­tie: ‘PSV staat er het beste voor’

7 mei Als PSV komende week drie keer wint, is de tweede plaats in dit seizoen een feit. ,,Een heel duidelijke situatie voor ons”, zei trainer Roger Schmidt, die afgelopen week met zijn groep over de slechte eerste helft tegen sc Heerenveen sprak. ,,In de trainingen hebben we ons op de speelstijl en basisbeginselen geconcentreerd.”