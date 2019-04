Volop genieten van de lentebloesem

Tweede Ka­mer-frac­tie PvdA wil ophelde­ring over cliënten­raad Eindhoven

11:00 EINDHOVEN - De PvdA in de Tweede Kamer heeft het kabinet om opheldering gevraagd over de positie van de cliëntenraad in Eindhoven. De partij vraagt zich af of die wel onafhankelijk is.