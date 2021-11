Volt Eindhoven wil een wethouder voor digitale zaken

De politieke partij Volt hoopt op twee tot vijf zetels in de Eindhovense gemeenteraad. Jacco Rubenkamp is zaterdag tot lijsttrekker gekozen voor de verkiezingen van 16 maart.

Rubenkamp (23) is bijna klaar met zijn opleiding journalistiek in Tilburg. Hij studeert af op ‘hyper transparante journalistiek’. ,,Ik wil laten zien hoe een verhaal tot stand komt. Dat geldt ook voor de politiek. Want transparantie is de sleutel tot vertrouwen.”

Optimistisch

De sfeer zaterdagmiddag in wijkcentrum Orka aan de Broekakkerseweg is optimistisch. Tientallen leden van de Europese partij Volt hebben zojuist ingestemd met het beleidsprogramma voor de gemeente Eindhoven. Het is de basis waaruit later het verkiezingsprogramma wordt opgesteld, vertelt Teun Vissers, voorzitter van het beleidsteam.

Quote Een gulden middenweg in plaats van het modderige midden Jacco Rubenkamp, Lijsttrekker Volt Eindhoven

Nu is al duidelijk dat verdere digitalisering een speerpunt wordt, op voorwaarde dat het gebruiksvriendelijk is. Verder richt Volt zich op meer groen in de stad, beter openbaar vervoer en geloof in internationale samenwerking als tegenhanger van populisme en nationalisme. Die samenwerking zal leiden tot het uitwisselen van ‘best practices’, leren van ervaringen elders. Ook worden burgers door middel van inspraak op ieder niveau zoveel mogelijk bij besluitvorming betrokken. Dat moet volgens Rubenkamp leiden tot ‘een gulden middenweg in plaats van het modderige midden’.

‘Achterstallige IT’

Landelijk heeft Volt al gepleit voor een minister van digitale zaken, in Eindhoven moet er ook een wethouder met die portefeuille komen, zo staat in het beleidsprogramma. ‘Op dit moment kampt de gemeente Eindhoven met achterstallige IT en gebrekkige (digitale) bedrijfsvoering. Burgers zijn de dupe van het matige beleid dat Eindhoven voert rondom de ICT-voorzieningen en Volt ziet dit als een kans om schoon schip te maken’.

Op het gebied van mobiliteit wil Volt meer faciliteiten voor de fiets, zoals de app Schwung, die fietsers bij verkeerslichten beter laat doorstromen. En behalve een snelfietspad naar Helmond moet er een zelfde voorziening komen naar Tilburg en Den Bosch. Een lijnbus via de rondweg moet alle stadsdelen met elkaar verbinden zonder overstap bij het Centraal Station.

Klimaat waarin samenwerking aantrekkelijker wordt

Op dit moment telt de gemeenteraad van 45 zetels dertien fracties. Versplintering leidt tot lange vergaderingen met spreektijd voor alle woordvoerders. Kleine fracties hebben bovendien moeite om alle onderwerpen te volgen. Maar Vissers verwacht dat Volt zal bijdragen aan een klimaat ‘waarin samenwerking aantrekkelijker wordt dan het vergroten van tegenstellingen en het behalen van het eigen gelijk’.

Digitaal heeft Volt Eindhoven overigens zelf ook nog wel wat te doen. Op de eigen website staat dat de eerstvolgende City meet-up op 11 augustus is, ‘in het Stadswandelpark of online’.

Behalve lijsttrekker Jacco Rubenkamp zijn zaterdag nog zeven leden gekozen voor de lijst van Volt: Inge Teklenburg (medelijstrekker), Robin Brokmann, Ankie van der Sar, Rob de Nijs, Valerie Pajak, Gijs Franssen en Marijn Burggraaff.