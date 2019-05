Volt maakt indruk tijdens Europadebat op Summa College Eindhoven

EINDHOVEN - Op het Summa College in Eindhoven gingen kandidaat-Europarlementariërs woensdagochtend in debat met studenten zorg en welzijn. Die bleken vooral gecharmeerd te zijn van de nieuwe partij Volt.

Het is uitgesloten. Maar toch. Stel dat de leerlingen van de afdeling zorg en welzijn van het Summa College in Eindhoven de komende vijf jaar de macht zouden hebben in het Europese Parlement. Dan zat het wel snor met het sociale gehalte van de Europese Unie. Want dan zou in al 28 lidstaten het homohuwelijk ingevoerd worden, was in elk van die landen abortus mogelijk en kregen asielkinderen die langer dan vijf jaar in Europa verblijven automatisch een verblijfsvergunning.

En Europa afschaffen of een nexit, Nederland dat uit Europa stapt? Uitgesloten. De animo voor Europa is groot onder de leerlingen van het Summa in de overvolle aula van de vestiging aan de Willem de Rijkelaan. Aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europese Parlement gaan zo'n 200 van hen volop in debat met Ep-kandidaten van D66, PvdA, Volt, VVD, GroenLinks, SP en CDA. Een debat dat is georganiseerd door een aantal derdejaars die de opleiding onderwijs-assistent doen, samen met hun docent burgerschap en de

Uiteraard zijn de regionale kandidaten Stef Stevens (D66) en Mohammed Chahim (PvdA) uit Helmond en de Eindhovense SP’er Jannie Visscher present. Dat de vierde regiokandidaat ontbreekt, de Astense lijsttrekker Toine Manders van 50Plus, is hem vergeven: deze groep MBO’ers behoren immers bepaald niet tot zijn doelgroep.

Een beetje

Wel aanwezig, naast Jeroen Janssen van de VVD, Tom Berendsen van de VVD en GroenLinks-kandidaat Sjoukje van Oosterhout: Laurens Dassen, nummer drie op de lijst van Volt. Tegenwoordig Amsterdammer maar opgegroeid in Knegsel, en daarmee eigenlijk een beetje de vijfde regionale kandidaat.

De antwoorden van Dassen op de stellingen die de Summa-leerlingen hadden bedacht om de discussie aan te zwengelen, krijgen de meeste bijval op het Summa. Vooral indruk maakt zijn betoog dat Volt in alle 28 de Eurolanden met hetzelfde programma meedoet aan de verkiezingen vandaag. De mededeling de partij daarmee de enige is die in alle landen hetzelfde wil bereiken, qua klimaat, migratiebeleid, sociaal-economische agenda en ook qua normen en waarden, kan dan ook op een luidkeels onthaal rekenen,

Benieuwd

De 18-jarige Daní Leenhouwers, een van organisatoren van de debat en medepresentator, is dik tevreden over de ochtend. ,,Ik was van tevoren eigenlijk wel benieuwd of het druk zou worden, want je vraagt te toch af of Europa wel leeft onder de studenten. Maar toen ik het net voordat we begonnen vol zag stromen, blijkt dat wel het geval te zijn. En toen was ik eigenlijk wel gerust gesteld.”

Ook inhoudelijk was ze content over het verloop. ,,De kandidaten deden echt moeite om in begrijpelijke taal uit te leggen wat hun standpunten zijn en wat er volgens hen anders moet in Europa. Ook daar was ik wel blij mee.”