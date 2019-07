‘Vondsten oude stadsgracht in Eindhoven vertellen verhaal’

Aardewerkscherven, stukjes glas en metaal, dierlijke botten, een houten paal waarvan de leeftijd nog een raadsel is en een oude sok. De archeologische opgravingen aan de voet van de stadhuistoren in de Eindhovense binnenstad hebben al het nodige boven water gebracht. Letterlijk boven water, want op deze plek lag vroeger een deel van de oude stadsgracht. Tot ongeveer 1940 lag deze open. Daarna werd de gracht gedempt en werd er in de jaren zestig het stadhuis gebouwd.

,,Eindhoven was vroeger een heel waterrijke stad”, vertelt Ria Berkvens van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, die de opgravingen coördineert. ,,Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd een heel systeem van grachten aangelegd voor de verdediging van de stad, inclusief schanswerken; zandwallen die het kanonsvuur moesten tegenhouden.”

Doorsnede

Voor het graaf- en onderzoekswerk heeft de gemeente het Bossche bureau Baac in de arm genomen. Drie archeologen zijn hier twee weken aan het werk. De graafmachines gaan tot enkele meters diep. ,,Ook wordt er een doorsnede in de grond gemaakt die dieper gaat, tot op de bodem”, vertelt Berkvens. ,,Daarmee kunnen we diverse lagen in beeld brengen. De gracht is in de loop der eeuwen heel vaak verlegd, oude stukken werden vol gegooid en opgehoogd met allerhande troep.”

Met de vondsten kan de geschiedenis van de stad en met name van de grachten ingekleurd worden. Zaden en pollen geven informatie over de vroegere begroeiing van dit stukje stad en ook kan er uit worden opgemaakt wat mensen vroeger zoal aten.

Archeoloog Sjaak Mooren: ,,We willen onder meer vastleggen waar de gracht precies liep en hoe oud die was. In één laag hebben we een oude sok gevonden. Op zich niet zo bijzonder maar het zegt wel iets over de kwaliteit van de ondergrond. Textiel wordt namelijk zelden gevonden. Als je die laag helemaal zou open trekken, heb je heel veel materiaal te pakken.” De oudste vondsten dateren uit de middeleeuwen. Mooren laat een stukje metaal zien: ,,Een looddruppel. Wellicht zat hier ooit een smid.”

Bodem