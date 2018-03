Vonk bestuurder van Lumens in Eindhoven

PwC verkast dit najaar van Flight Forum naar Piazza Eindhoven

16:32 EINDHOVEN - Het kantoor van PriceWaterhouseCoopers (PwC) in Eindhoven verhuist naar de Piazza, midden in het centrum. Het financieel adviesbureau neemt dit najaar de hele bovenste verdieping van 3400 vierkante meter over.