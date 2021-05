Voogdij-instelling moet kind terugbrengen naar ouders; gerechtshof vindt dat uithuisplaatsing te snel is toegepast

Meenemen van zoontje (8) naar Spanje was volgens rechtbank geen ontvoering want hij mocht buiten spelen

18 mei DEN BOSCH – De Antilliaan die in 2018 in Eindhoven zijn zoontje ontvoerde en acht maanden in Spanje verborgen hield, krijgt twee jaar cel van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had er vijf geëist, maar de rechters spreken hem gedeeltelijk vrij van de ontvoering.