Voor carnaval en voor zijn moeder kwam Alphonse van Mierlo (1958-2020) altijd terug naar Eindhoven

In Herinnering Wim Donkers (1953-2021) kon dingen achter zich laten en weer verder gaan

28 maart Wim Donkers was een bijzonder mens met veel kwaliteiten en talenten. Hij werd bijna 68 jaar, en dat is oud voor iemand met het syndroom van Down. Op 8 februari van dit jaar stierf hij op Eckartdal in Eindhoven, na een moeilijk jaar waarin hij vaak ziek was. Maar wat heeft hij genoten van zijn leven.