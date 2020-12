Voor de jongens van De Burcht wordt het een weinig studentikoze kerst

Want laten we eerlijk zijn: een gouden jaar voor kersverse studenten was het niet. In plaats van thuis, hadden ze deze tijd waarschijnlijk in de kroeg versleten. Wisse Bos (19) studeert aan de TU en is ‘sjaars’ bij Eindhovens herendispuut Camelot Excalibur. Hij woont ook in De Burcht in Eindhoven.

,,Tijdens de kennismakingsavond van het dispuut hadden we het over alle leuke dingen die we dit jaar gingen doen. Veel feestjes, een sportweek en ook een zeilweekend stonden er op de planning. Dat is allemaal niet doorgegaan. Als eerstejaars vind ik dat soms wel lastig, want het is normaal gesproken een jaar waarin je veel mensen leert kennen en plezier mag maken” zegt Bos.

Binnenshuis

,,De afgelopen maanden hebben we dus echt veel met elkaar binnenshuis moeten optrekken. Daar probeerden we het beste van te maken, door bijvoorbeeld een dag het huis te versieren, zoals je ziet. Of pokeravonden, wijnproeverijen, allemaal binnen. Ondanks dat we heel erg balen van de feestjes die we missen, betekent het niet dat we als studenten alle regels aan onze laars lappen. Wat Vindicat in Groningen deed schetst dan ook geen realistisch beeld van alle studenten.”

Die regels namen de zeven jongens in De Burcht extra serieus nadat een huisgenoot corona kreeg. ,,Dat was niet prettig. In het begin probeerden het nog te beperken tot die ene huisgenoot, maar het was niet menselijk om iemand tot zijn kamer te verbannen. En elke dag alle deurklinken en de badkamer compleet ontsmetten komt vrij snel je neus uit. Uiteindelijk kregen andere huisgenoten het ook en kwamen we erachter dat je ook als jong persoon behoorlijk ziek kan worden van corona.”

En de kerstdagen? Dan is De Burcht leeg. ,,We hebben besloten om naar onze familie te gaan en daar dan even te blijven” vertelt Bos. “Als we af en aan reizen wordt dat een te groot risico. Maar met oudejaarsavond organiseren we wel een feestje met het huis. Een silent disco. Dan kunnen we tot diep in de nacht doorgaan zonder onze buren te storen.”