‘Voor de kerst duidelijkheid over karkas aan de Eindhovense Vonderweg’

EINDHOVEN - Voor de kerst moet er duidelijkheid komen over de nieuwbouw die op de plek moet komen van het voormalige Philipspand HCZ aan de Vonderweg in Eindhoven.

Het karkas dat veel mensen al tien jaar een doorn in het oog is gaat tegen de vlakte maar eigenaar Breevast wil eerst garanties dat er woningbouw voor in de plaats mag komen.

Bestemmingsplan

Het gebouw werd in 2018 door Breevast verkocht aan de Amerikaanse vastgoedinvesteerder HighBrook Investors. Breevast is echter nog steeds de ontwikkelaar van het project en werkt hierbij samen met Review Real Estate van Jos Schüssel. Volgens laatstgenoemde draait het nu vooral om het bestemmingsplan dat aangepast moet worden om woningbouw toe te staan op de plek van het karkas. ,,De gesprekken met de gemeente verlopen goed en we hebben er vertrouwen in dat we het de komende maanden eens worden over de omvang van de woningbouw die we er gaan bouwen.”

Strategisch