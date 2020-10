Voor de klas: Een snel en abrupt einde van de verkering

ColumnKim de Vogel uit Eindhoven zegde haar baan in het bedrijfsleven op; ze wil voor de klas staan. Voor het ED schrijft Kim columns over haar ervaringen als zij-instromer in het onderwijs.

'Juffrouw, kunnen we je eventjes op de gang spreken? Alleen?" Wat kan dit nu weer zijn? Als er zich een geschikt moment voordoet, neem ik de twee dametjes even mee om te horen wat ze kwijt willen. Ze zijn afgeluisterd, in de pauze. En nu weet jongen X hun geheim en ze zijn bang dat hij dit gaat doorvertellen.

Bloedserieus kijken ze me aan. Blijkbaar zijn er meer kinderen van dit 'geheim' op de hoogte, maar die vertrouwen ze. Hem vertrouwen ze niet. Of ik niet met hem kan praten.

Geheimen niet op school bespreken

Lichtelijk geïntrigeerd geef ik aan dat ik dat best wil doen, maar dat het in het vervolg misschien wel slim is om dit soort geheimen dan niet op school te bespreken. "Maar het was op onze geheime plek op het plein!" Juist ja. Ik heb geen idee waar dit over kan gaan en vraag of ze het soms wel aan mij willen vertellen. Ze kijken elkaar aan. Ja, dat willen ze wel.

"Nou juf, eigenlijk... hebben wij verkering." Ik weet niet zo goed wat ik verwacht had te horen, maar dit niet. Waarschijnlijk erg ouderwets van mij, maar bij 'verkering' en 'kalverliefde' denk ik niet meteen aan twee meisjes.

Natuurlijk fantastisch dat dat voor groep 6-ers in 2020 blijkbaar wel een optie is. De moeders van de meiden weten het ook al en die vinden het heel erg leuk. "Ja, want het is gewoon heel normaal hoor juf!"

Gebroken hartje

Dat beaam ik natuurlijk. Ik herinner een van de meisjes maar niet aan het pauzevoorval twee weken daarvoor. Toen was er wat commotie omdat zij 'op' een jongen uit de klas was, maar hij niet op haar. Blijkbaar is die liefde over en heeft ze haar pijlen op een ander gericht. Ik heb een sterk vermoeden dat het bij haar vooral een spel is om aandacht te genereren, iets dat in de klas aan de lopende band gebeurt.

Bij het andere meisje is dat niet zo, en ik vrees dan ook voor een gebroken hartje in de nabije toekomst. Twee weken later is het zover. Uit boze blikken over en weer blijkt inderdaad dat het weer uit is. De prille liefde gesneuveld.

Modernere tijden of niet, sommige dingen blijven dus hetzelfde. Want zoals dat gaat bij schoolverkering - en ja ik spreek hier uit ervaring - is deze vaak snel en abrupt weer ten einde.