Voor de troepen uit: gooibaar robotje uit Eindhoven helpt militairen bij gevaarlijke operaties

Waterpolo­coach PSV: ‘Ik weet niet of ik blij moet zijn met hervatting topsport’

9 december Het nieuws van dinsdagavond dat de topsportprogramma's per 17 december mogen worden hervat, roept gemengde gevoelens op bij waterpolocoach Ronald Lindhout van PSV Heren 1. ,,Ik weet niet of ik blij moet zijn. De sporter in mij wil niets liever dan weer normaal kunnen trainen. Maar op dit moment heb ik vooral heel veel vragen”, zegt de coach van de Eindhovense eredivisionist.