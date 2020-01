Voor douane Eindhoven Airport heeft brexit vooralsnog weinig gevolgen

Het legertje douaniers dat op Eindhoven Airport actief is, krijgt in de loop van dit jaar steeds meer versterking. Aan de formatie van zo'n vierhonderd voltijdsbanen bij het regiokantoor in Eindhoven, waaronder ook de luchthaven valt, worden -in zeven tranches- zeventig fte toegevoegd. Het gros van de mensen is de afgelopen tijd al opgeleid en in dienst genomen, zegt woordvoerster Gera van Weenum van Douane Nederland. Landelijk gaat het om een personele uitbreiding van zo’n 4.500 naar een kleine 5.500 fte.