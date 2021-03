Voor een feestje moet je op de Leenderweg zijn: Rob de Feestmaker voortaan ook in Eindhoven

EINDHOVEN - Een feest organiseren? Dat is al een hele tijd geleden en ook de komende weken is dat nog niet aan de orde. Met dank aan een coronavirus. Maar dat houdt Rob de Feestmaker niet tegen een winkel te openen aan de Leenderweg.

Rotterdammer Martin Fonteine nam in 1988 in zijn woonplaats Robs’ Sport over. Een kleine dertig jaar later was de markt flink veranderd. Merken waren steeds belangrijker geworden en de grote, zoals Adidas en Nike, hadden eigen winkels geopend. Ook internet eiste zijn deel op. Dat was de aanleiding voor een ommezwaai: de voetbalschoenen en hockeysticks maakten plaats voor slingers en ballonnen. Een gouden wissel, zo blijkt. Vier jaar later opent Fonteine een filiaal in Eindhoven.

De ijsfontein doet het goed

Op de Leenderweg 74 zat voorheen Big Girlz waar damesmode in grote maten werd verkocht. Nu hangen er opblaasbare cijfers van een meter hoog, volgens Fonteine een van de hardlopers. Leuk voor een verjaardag of jubileum. ,,Ook de ijsfontein doet het goed: een minuut lang vuurwerk op de feesttaart. Ballonnen die een welkomstboog vormen of een pilaar en kijk hier, een genderballon, om het geslacht van het ongeboren kind bekend te maken.”

De ondernemer vertrouwt erop dat we weer gaan feesten als de beperkingen zijn opgeheven. ,,Ja, het lijkt misschien voorbarig nu een winkel te openen, maar ik ben een optimist. Ik merk dat mensen de laatste jaren meer geld besteden om een feest aan te kleden.” Het succes van Rob de Feestmaker smaakte dus naar meer. Waarom in Eindhoven? ,,Dat is ver genoeg van Rotterdam, we willen niet onszelf gaan beconcurreren.”

Rob de Feestmaker kan het de feestvierder nog gemakkelijker maken door het feest zelf te organiseren. ,,Dat doen we vooral voor ondernemers. Denk aan braderieën en bedrijfsfeesten. Een springkussen, een partytent of liever een jacuzzi? We doen het allemaal. Net als een dj, compleet met een eigen bus. En als we het niet zelf hebben, regelen we wel iemand anders. Vertel ons wat je wilt en wij maken er een feest van.”

Het wordt een druk seizoen voor Fonteine. ,,Maandag en dinsdag werk ik in Rotterdam, de andere dagen in Eindhoven, om de zaak op te bouwen. We zijn al te vinden op Facebook en Instagram en werken nog aan een eigen website.”