Voor elk wat wils op High Tech Ontdekkingsroute in Best en Eindhoven

Tafelvoetballen tegen een robot, racen in een racesimulator of gewoon een gesprekje om meer te weten te komen over de achterliggende technologie, er was van jong tot oud voor elk wat wils tijdens de High Tech Ontdekkingsroute in de Brainport Industries Campus (BIC).

Hoogtevrees

Met een virtual reality-bril op leek je zelfs even van de BIC te verdwijnen. Je stapte in een virtuele lift en boven aangekomen lag een plank klaar waar je over heen kon lopen, maar de diepte er naast leek levensecht. Voor even was je in een andere wereld. Ondanks dat je weet dat je binnen staat, blijft het voor mensen met hoogtevrees even slikken om de eerste stap te maken.

,,We gebruiken deze techniek in de praktijk om mensen van hun angsten af te helpen", legt Joey Peeters van Summa Zorg uit. ,,Kort gezegd stellen we mensen vaak bloot aan hun angsten. Dat kan bijvoorbeeld angst voor hoogtes zijn, maar ook voor spinnen. We laten zien wat voor technologieën we allemaal gebruiken in het onderwijs, maar ook bij cliënten."

Zeehond

Naast hem op de bank ligt Paro de zeehond. Het lijkt op een knuffel, maar is een robot die gebruikt wordt bij verstandelijk beperkten en mensen met dementie. Paro reageert op aanraking en licht. De zeehond krijgt veel aandacht, voornamelijk van kinderen, en wordt veel geaaid.

Er zijn diverse ouders met hun kinderen op het evenement afgekomen. Zoals de familie De Jong die met zijn vieren rondkijken. ,,Ik wil mijn kinderen van zes en tien kennis laten maken met techniek", zegt Ludo de Jong. ,,Vorig jaar zijn we op de High Tech Campus geweest, dat was super cool. Ik had een drukke week, maar heb er vandaag vrij voor genomen."

Zijn kinderen kijken ondertussen aandachtig toe hoe een robot de uitgekozen legoblokjes op een automatisch rijdend voertuig legt. Als de blokjes er op liggen, rijdt het voertuig verder. ,,Dit is puur automatisering van de productie", vertelt Roel Nieuwenhuizen van IJssel. ,,Bij klanten doen we dit in het groot.”

Quote Het is lastig dat de uitleg alleen in het Nederlands is. Een beetje Engels zou een goede toevoeging zijn.” Xiaoheng, Bezoeker

Niet alleen de BIC opende de deuren tijdens de ontdekkingsroute, maar dat deed onder andere ook Philips in Best. Veel mensen namen een kijkje op één van de grootste Philips-complexen in de wereld. Joost Leenen had zijn vrouw Evelien en zijn twee dochters Simone en Willemijn meegenomen om zijn oude werkplek te laten zien. ,,Ik werkte hier tot anderhalf jaar geleden, maar zit nu op de High Tech Campus. Het is mooi dat ze het openstellen." Dat vindt zijn vrouw Evelien Leenen ook. ,,Mensen hebben geen idee wat ze hier allemaal doen." Daar is Joost Leenen het mee eens. ,,Ze kennen de apparaten van het ziekenhuis, maar weten niet wat er bij komt kijken."

Machines