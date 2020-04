Voor elkaar: 1500 cupcakes voor de medewerkers van de Archipel

Zorgorganisatie Archipel heeft veel warme reacties en blijken van waardering gekregen voor de inzet van alle medewerkers op de verschillende locaties van de instelling. Ze hebben te maken met een hoge werkdruk in een moeilijke situatie die vooral voor cliënten met dementie lastig te begrijpen is.

Ontwerpen en leveren

Elf uur lang bakken

Een initiatief dat meteen omarmd werd, al moest wel even bedacht worden hoe dat georganiseerd moest worden. De Archipel heeft twaalf locaties in Eindhoven, Son, Nuenen, Best en Oerle en voor de medewerkers in al die centra moest er gebakken worden. Archipel-kok Eric Lange vond het leuk het bakken voor zijn rekening te nemen en heeft dinsdag elf uur lang in totaal 1500 cupcakes gebakken. Die zijn gisteren verdeeld onder de medewerkers op de twaalf zorgcomplexen van de Archipel.

Feestelijk momentje

Maar natuurlijk pas na een feestelijk momentje op Gagelbosch waar de eerste cupcake symbolisch werd aangeboden aan medewerkster Helmi Gloudemans. Zij werkt gewoonlijk op de dagbesteding, maar zet zich in deze tijd met corona, net als haar collega’s, met hart en ziel in om de zorgmedewerkers te helpen waar dat nodig is. ,,We proberen echt allemaal ons steentje bij te dragen. De werkdruk is nou eenmaal hoog in deze tijd.”