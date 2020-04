Terwijl zijn kinderen thuis zaten bedacht hun vader Eric van Rijswick dat ze toch ook iets leuks moesten kunnen doen en vroeg hen of ze het leuk zouden vinden om vogelhuisjes te gaan maken en die in de wijk op te hangen. Die reageerden meteen enthousiast, dus besprak hij het idee met Hakee Mau wiens kinderen op dezelfde school zitten.

Bouwpakketten met werkbeschrijving

Samen zorgden ze ervoor dat er sponsors kwamen voor de aanschaf van het benodigde hout, zagers in het Microlab boden aan het hout op maat te zagen en de twee vaders benaderden andere ouders van de leerlingen van de school om in te schrijven en mee te doen met hun actie. En zo werden er een week geleden 150 ‘bouwpakketten’, compleet met werkbeschrijving, afgeleverd bij de deelnemende kinderen van de Van Eupenschool.

Koolmezen kampioen

Ook Tim (9) en Eva (7) van Rijswick gingen enthousiast aan het werk. ,,Moeilijk was het niet, maar het duurde wel langer dat ik had gedacht", zegt Tim. Zijn zusje Eva vult aan: ,,En toen we klaar waren, zei papa dat hij vond dat we de huisjes ook maar moesten beschilderen. Dus pakten we verf en penselen en gingen daarmee aan het werk. Ik hou van vrolijke kleuren zoals je ziet, hopelijk is dat ook zo voor de koolmeesjes.” Tim maakte er een wedstrijdje van tussen koolmezen en processierupsen en schilderde ‘Koolmezen Kampioen’ onder de ‘deuropening’ van het vogelhuisje. Met een voetbal eronder, van PSV ja.