Voor elkaar: Geluksmomentjes door de spelOtheek

Mes snijdt aan meer kanten

De lockdown in ons land was een kleine maand een feit toen het zorgpersoneel signalen begon te krijgen dat bewoners zich begonnen te vervelen. ,,De puzzelboekjes waren vol of de bolletjes wol waren op", vertelt welzijns- en activiteitencoördinator Angela Wellink van het complex. ,,En zelf naar de winkels hier verderop in de Kruisstraat gaan was voor vrijwel niemand nog een optie. Zo ontstond het idee voor een spelOtheek. Een plek hier in huis waar onze medewerkers iets voor hen kunnen halen wat ze leuk vinden en waar ze samen ook nog eens over kunnen praten. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten."